Terrorismo: un arresto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAG - Un siriano arrestato a Bologna è tra i destinatari delle misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia in varie regioni italiane in una vasta operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura nazionale contro una rete di supporto a formazioni combattenti di matrice integralista islamica in Siria. Lo straniero, arrestato dalla Guardia di Finanza, aveva lavorato per alcuni mesi in una ditta di Crespellano, paese della provincia nel Comune di Valsamoggia. Si tratterebbe di un presunto 'foreign fighter'.