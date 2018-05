Traffico verso Cibus, forti code su A1

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Code sull'autostrada A1 tra i caselli di Terre di Canossa Campegine e Parma in direzione Milano e tra Fidenza Salsomaggiore e Parma in direzione di Bologna a causa del forte traffico sulla viabilità ordinaria parmigiana diretto a Cibus, il salone internazionale dell'alimentazione in corso alla Fiera della città emiliana.

Nel dettaglio, spiega Autostrade per l'Italia in una nota, si registrano nove chilometri di coda fra Terre di Canossa Campegine e Parma, in direzione di Milano, e quattro chilometri di coda tra Fidenza Salsomaggiore e Parma in direzione di Bologna. Ai viaggiatori provenienti da Bologna e diretti verso Milano è consigliato di uscire a Terre di Canossa Campegine e di percorrere la viabilità esterna verso Parma mentre a quelli provenienti da Milano è consigliato di immettersi in A15 verso Torino e uscire a Parma Ovest.