Marconi aprile, 713.516 passeggeri, +1,7

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - Un altro segno più per il Marconi.

In aprile i passeggeri sono stati 713.516, +1,7% sullo stesso mese 2017 ma il dato è influenzato dalla prolungata sospensione dei voli di domenica 8 per il disinnesco di un ordigno della seconda guerra mondiale. I passeggeri su voli internazionali sono stati 549.687, quelli nazionali 163.829. In leggera flessione (-0,7%) i movimenti aerei, 5.632, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un decremento dell'1,8%, per un totale di 3.060 tonnellate.

Le tre destinazioni preferite di aprile sono state Catania, Barcellona e Roma Fiumicino. Seguono Francoforte, Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Amsterdam e Londra Stansted. Da segnalare, l'incremento di passeggeri sulle tre città italiane della top ten e su Amsterdam, Dubai ed Istanbul.

Nei primi quattro mesi del 2018 i passeggeri complessivi sono stati 2.511.063, +7,3% sullo stesso periodo del 2017. I movimenti sono stati 20.542, +2,8%. Le merci totali registrano -1,2% con 13.253 ton.