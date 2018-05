Manutencoop guarda estero, pensa a Borsa

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Manutencoop Facility Management cambia vestito e pensa alla quotazione in borsa. Il gruppo attivo nell'ideazione e nella gestione di servizi rivolti a immobili, territorio e a supporto dell'attività sanitaria - tra cui l'igiene ambientale, la cura del verde, l'illuminazione e videosorveglianza - ha presentato la sua nuova brand identity.

'Rekeep è il nuovo nome scelto dalla società che ha ambizioni oltre-confine e pensa a Piazza Affari: "La quotazione in borsa è sempre un elemento che abbiamo all'orizzonte - ha spiegato l'ad di Rekeep Giuliano Di Bernardo -. Non ci sono obiettivi nel breve periodo, però l'osservatorio sulla borsa per quanto riguarda Manutencoop non è mai stato perso di vista". Oggi la società si concentra soprattutto su nuovi mercati: in particolare quello francese, quello dell'Est europeo e quello della Turchia.