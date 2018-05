Ciavardini 'reticente' sarà indagato

(ANSA) - BOLOGNA, 9 MAG - "Abbiamo chiesto il verbale della testimonianza di Ciavardini per iscriverlo per il reato di rifiuto di testimonianza". Così il pm Enrico Cieri, al termine dell'udienza in Corte di assise a Bologna dove l'ex Nar condannato in via definitiva per la Strage della stazione, ma ora in libertà, è stato sentito come testimone assistito nel processo a Gilberto Cavallini.

Poco prima era stato il presidente della Corte, Michele Leoni, a dire: "Lei ha detto che è innocente, ma chi è innocente grida la propria verità. Lei invece è reticente e sta rischiando una incriminazione per testimonianza reticente continuata". Ciavardini si è rifiutato di rispondere in particolare a tre domande rivoltegli dal pm e poi riprese anche dal giudice: Chi lo ospitò a Villorba di Treviso attorno al 2 agosto? Chi gli diede un documento falso che poi utilizzò e chi gli diede un motorino per spostarsi in quei giorni?.