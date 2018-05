Taxi, 200 auto in corteo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAG - Duecento taxi sono in corteo a Bologna nella giornata di sciopero per protestare dopo che in Comune è saltato il tavolo sull'aumento delle tariffe, "ferme da dieci anni" rivendicano i tassisti. Il lungo serpentone di auto bianche, scortato dalle forze dell'ordine è partito dal parcheggio dell'ex Manifattura Tabacchi, in via Stalingrado, ed è diretto verso il centro storico della città, con la conclusione prevista in piazza Maggiore, davanti a Palazzo D'Accursio. La protesta è stata organizzata da Ascom Taxi, Cna Fita, Confartigianato taxi, Tsb, Uil Trasporti, Unica Taxi e Uritaxi. Il corteo si è mosso a lenta andatura e sono stati accesi fumogeni.