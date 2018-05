Riscatto per cellulare,nei guai 2 18enni

(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAG - Gli hanno chiesto 100 euro per restituire il cellulare che aveva perso mentre era in scooter.

Ma quando un 23enne si è presentato all'appuntamento per la restituzione, nei giardini vicino a Porta Saragozza a Bologna, ha visto il gruppo che aveva il suo smartphone e spaventato ha chiamato la polizia. Gli agenti così hanno fermato e identificato tre giovani albanesi: uno 17 anni e due di 18, entrambi arrestati per tentata estorsione in concorso con persona minore e trasferiti al carcere della Dozza.

Uno è incensurato, l'altro ha precedenti per reati contro il patrimonio. Il più giovane è stato segnalato alla Procura per i minori. Il 23enne ha raccontato di aver perso il telefono lunedì mattina, mentre era in via di Gaibola. Per tutto il giorno ha provato a chiamare il numero senza risposta finché, a un tentativo della compagna, una voce maschile ha chiesto il riscatto. Ieri alle 18.15 l'appuntamento dove si è presentata anche la polizia. In tasca a uno dei maggiorenni è stato trovato il telefono.