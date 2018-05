Ortofrutta: al via il Macfrut dei record

(ANSA) - RIMINI, 8 MAG - Mercoledì 9 maggio prende il via Macfrut, Fiera internazionale dell'ortofrutta a Rimini sino a venerdì 11. A inaugurarla Paolo De Castro, vicepresidente Commissione Agricoltura Ue, e il ministro dell'Agricoltura della Colombia (Paese Partner 2018), Juan Guillermo Zuluaga Cardona.

Numeri in crescita: 8 padiglioni su un'area di oltre 55mila mq, oltre 1.100 espositori, un quarto dei quali esteri, oltre 1.500 buyer internazionali invitati, un centinaio tra convegni.

L'ortofrutta è settore cardine dell'agroalimentare, con un valore della produzione cresciuto del +3% per oltre 14 miliardi di euro (fonte Cso). Record anche nelle esportazioni, arrivate a 5,1 miliardi, +2,5% (Fonte Ice Agenzia). In crescita anche i consumi domestici di frutta e verdura, 8,5 milioni di tonnellate, circa 180 mila tonnellate in più rispetto al totale del 2016 (+2,2%). L'incremento rispetto a cinque anni fa è del +12,4%, anche se il riferimento è sulla base di un'annata, quella 2013, nel quale l'ortofrutta era in caduta libera.