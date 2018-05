Droga: 14 kg in auto, scoperti sull'A22

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Viaggiavano ad alta velocità sulla A22 all'altezza del casello di Carpi (Modena) e per questo sono stati fermati dalla Polizia stradale di Modena Nord: durante i controlli, sono stati trovati quasi 14 kg di stupefacente, e nascondigli con apertura radiocomandata: i due conducenti, entrambi di nazionalità spagnola, sono stati arrestati. Gli agenti hanno visto passare le due vetture, una Ford Mondeo nera seguita a breve distanza da una Volkswagen Passat bianca, entrambe con targa tedesca, che viaggiavano ad alta velocità. I conducenti hanno tentato di eludere i controlli imboccando l'A1 ma sono stati fermati, uno in direzione sud e l'altro in direzione nord, da altri equipaggi della Stradale.

Identificati i conducenti, due spagnoli di 52 e 38 anni, all'interno delle vetture sono stati trovati 8 involucri con panetti e ovuli di hashish per oltre 13 kg, in un vano posto dietro un pannello metallico dotato di un congegno d'apertura elettrico attivabile con radiocomando.