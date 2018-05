A Cesena la festa di Radio 3

(ANSA) - CESENA, 8 MAG - Paola Cortellesi, Neri Marcorè, Francesco Guccini, Stefano Bollani, Massimo Cacciari, Sergio Romano, Nadia Urbinati saranno alcuni degli ospiti della Festa di Rai Radio 3 che si svolgerà a Cesena dal 25 al 27 maggio nei teatri Bonci e Verdi con tutti gli eventi a ingresso gratuito. Tre giorni di eventi, dibattiti, musica e spettacoli intorno al tema 'Tirannia e Libertà'. La scelta del tema è stata ispirata proprio da Cesena, ricordando che fu per primo Dante Alighieri a vedere nella storia della città questo destino: quello di vivere, come scrisse nella Divina Commedia, "tra tirannia e stato franco". Per favorire la massima partecipazione è prevista l'installazione di maxi schermi all'esterno. La festa sarà accompagnata anche da una speciale anteprima del Festival Internazionale del Cibo di Strada in piazza della Libertà a Cesena, la cui inaugurazione è prevista per il fine settimana precedente.