Tenta abusi su titolare di night club

(ANSA) - RIMINI, 7 MAG - Dopo aver passato la notte a bere in un night club di Riccione (Rimini), un 55enne di Pesaro ha tentato un approccio con la titolare del locale, finendo arrestato dai carabinieri di Riccione per violenza sessuale. E' successo in via Milano una traversa del lungomare, intorno alle 2 della scorsa notte quando la donna, 50 anni, ha telefonato al 112 chiedendo aiuto perché un uomo, dopo averla molestata, compiva atti sessuali nel locale, davanti alla figlia minorenne.

I militari del radiomobile sono intervenuti immediatamente e lo hanno bloccato. L'uomo si trova detenuto in carcere a Rimini in attesa dell'udienza di convalida.