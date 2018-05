Oggetti smarriti Bologna, 769 ad aprile

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - Sono 769 gli oggetti che nel mese di aprile sono stati smarriti a Bologna e consegnati all'ufficio oggetti rinvenuti del Comune. Tra questi spiccano come sempre portafogli, indumenti, borsoni, bracciali, cappelli e aumentano nettamente, vista la stagione, gli occhiali da sole. C'è però anche qualcosa di più prezioso: una fede d'oro con incisa una data. C'è poi un anello nuziale anche tra i 188 oggetti restituiti ad aprile: in questo caso non è stato reclamato dal proprietario ed è stato consegnato alla persona che l'aveva trovato, passati i 12 mesi previsti. Tra gli altri oggetti restituiti, 139 portafogli e documenti, due agende, tre certificazioni mediche, tre chiavi, tre occhiali, quattro zaini scolastici, 20 borse e zaini, cinque smartphone, un tablet e pure un libretto delle giustificazioni. A maggio verranno poi messi all'asta diversi oggetti non reclamati, tra cui smartphone, borsoni, portafogli e borse: la vendita si svolgerà da martedì 8 a giovedì 17.