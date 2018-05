Nettuno d'Oro al Piccolo Coro Antoniano

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - Il Piccolo Coro dell'Antoniano 'Mariele Ventre', che quest'anno festeggia i 55 anni di attività, riceverà il Nettuno d'Oro, massima onorificenza del Comune di Bologna. Il premio sarà consegnato dal sindaco Virginio Merola il 14 maggio, al teatro Antoniano.

La decisione è stata annunciata oggi dal primo cittadino in apertura del Consiglio comunale. "Il Piccolo Coro è stato fondato da Mariele Ventre nel 1963 - ha spiegato il sindaco -, per accompagnare i piccoli cantanti che partecipavano allo Zecchino d'Oro. E' nato ed è cresciuto a Bologna, e da Bologna porta nel mondo attraverso le canzoni dello Zecchino un messaggio di solidarietà, pace e speranza", ha commentato ancora Merola.

Lo scorso febbraio il Piccolo Coro era salito sul palco del teatro Ariston di Sanremo assieme a Lo Stato Sociale e recentemente ha partecipato alle tappe bolognesi della tournée di Roger Waters cantando 'The Wall'. La cerimonia di consegna del Nettuno d'Oro comincerà alle 18 e sarà aperta al pubblico.