Incendio allevamento, salvi 10.000 polli

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - Circa 10.000 polli sono scampati a un incendio scoppiato nel pomeriggio in un allevamento avicolo a Galliera, nel Bolognese. A prendere fuoco, per cause presumibilmente accidentali, sono stati alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone di circa 1500 metri quadrati. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni alla struttura, limitati a una ventina di pannelli, ha consentito di evitare che l'incendio potesse coinvolgere gli oltre 10.000 polli allevati all'interno del capannone.