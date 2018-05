Donna muore in incidente, marito grave

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - Una donna di 60 anni, Antonia Guazzabia, morta. Il marito, coetaneo, portato in gravi condizioni in ospedale a Bologna. I due sono rimasti coinvolti in un incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Novi di Modena, verso le 19.30: la loro auto, una Fiat Marea guidata dalla donna, si è schiantata contro un camion del latte ad un incrocio.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, la donna si stava esercitando per prendere la patente, con il marito seduto al posto del passeggero che faceva da 'istruttore'. L'auto si sarebbe immessa all'incrocio tra via Serragli e via Venezia, da una strada secondaria sulla provinciale ed è stata travolta dall'autocisterna. Sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale.