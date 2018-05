Caso di Tbc, giovane sotto controllo

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 MAG - Caso di tubercolosi polmonare a bassa contagiosità segnalato in uno studente di una scuola superiore di Castelnuovo ne' Monti, nel Reggiano. Il ragazzo, informa la direzione dell'Ausl, è in buone condizioni di salute e sta facendo la terapia antibiotica specifica.

Il servizio di Igiene e sanità pubblica ha attivato le procedure previste per l'individuazione dei contatti a rischio, gli accertamenti sanitari necessari, la sorveglianza sanitaria dei contatti e la comunicazione alle famiglie coinvolte. La tubercolosi, ricorda l'Ausl, è una malattia infettiva che, nelle forme a localizzazione polmonare, può essere contagiosa e trasmettersi da persona a persona per via respiratoria. La trasmissione necessita di un contatto stretto e molto prolungato con il malato, in uno spazio chiuso e confinato. La contagiosità quindi è bassa e la trasmissione del germe non avviene con facilità.