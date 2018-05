Ravenna, cede tettoia, tre operai feriti

(ANSA) - RAVENNA, 6 MAG - Tre operai sono rimasti feriti a Ravenna, nella frazione di Piangipane, dove nel primo pomeriggio ha ceduto la tettoia di un capannone su cui stavano facendo lavori di manutenzione, in un'azienda alimentare. Nessuno è in pericolo di vita. Due, un italiano e un romeno, sono caduti da circa cinque metri. Il primo, ha due costole rotte, il secondo escoriazioni: sono stati portati all'ospedale 'Bufalini' di Cesena per accertamenti. Il terzo, ancora meno grave, è stato portato all'ospedale di Ravenna per accertamenti.