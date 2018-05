Droga, 5 giovani arrestati a Reggio E.

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 6 MAG - Una partita di droga gestita da un gruppo di cinque giovani incensurati è stata sequestrata dai carabinieri di Reggio Emilia: oltre mezzo chilo di marijuana e un bilancino. I ragazzi sono stati arrestati.

Con l'accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono finiti in manette tre 20enni e un 19enne di Reggio Emilia e un 18enne di Canossa: sono a disposizione della Procura e domani compariranno in tribunale.

Poco prima delle 22 di ieri una pattuglia dei carabinieri era in via Platone quando ha notato il gruppo nei pressi di un auto, che stava armeggiando con un bilancino. I militari li hanno controllati e hanno trovato una scatola, a terra vicino alla macchina, con il bilancino e cinque sacchetti in cellophane con marijuana. Sotto una vicina siepe, un altro sacchetto con due etti di sostanza.