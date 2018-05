Procura Ravenna indaga su canile

(ANSA) - RAVENNA, 5 MAG - La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo contro ignoti per maltrattamento di animali dopo un'ispezione di giovedì dei Nas al canile municipale di Ravenna, che ha portato al sequestro di tre carcasse di animali morti custodite in un congelatore e di due due cani vivi, comunque lasciati in affido al veterinario della struttura. La Procura attende la relazione dei carabinieri.

Il caso, intanto, ha portato l'opposizione in Comune (la Lega nord e la lista civica 'Per Ravenna') a presentare interrogazioni. Massimiliano Alberghini, consigliere e candidato sindaco per il centrodestra, e Samantha Gardin, capogruppo della Lega e segretario provinciale del Carroccio, hanno chiesto che "da qui in avanti, al centro della gestione della struttura ci sia il benessere e la tutela degli animali".

Alvaro Ancisi, capogruppo della lista civica 'Per Ravenna', ha chiesto che la "Giunta comunale affronti per tempo" la necessità "di prevedere una profonda revisione del modello e delle modalità in corso".