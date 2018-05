'Murali', a Forlì festival di Street art

(ANSA) - FORLI', 5 MAG - Millo, Eron, Camilla Falsini, Zed1 e Gola sono tra gli artisti di fama che parteciperanno dall'11 al 20 maggio al festival di street art 'Murali', promosso dal Comune di Forlì. Tema conduttore saranno i principi fondamentali della Costituzione italiana, in omaggio al 70/o anniversario.

Gli interventi sono co-finanziati da aziende del territorio che adotteranno le opere degli artisti.

Il festival intende recuperare e valorizzare pareti del centro storico in continuità con interventi realizzati nel passato in città, come i murales cileni di via Roma, i mosaici nei sottopassi, le opere della 'Galleria a cielo aperto' di via Regnoli e l'intervento di Gomez in via Anderlini. Sotto la direzione artistica di Marco Miccoli, il calendario di 'Murali' prevede anche eventi collaterali con l'obiettivo di coinvolgere la città sulla Street art. Venerdì 11, nel parco di via Dragoni, apertura con band emergenti, writing-contest e il lancio di 'muri scuola' per giovani artisti da graffitare insieme a writers esperti.