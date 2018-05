Incidente su A1 nel Modenese, 5 km coda

(ANSA) - BOLOGNA, 5 MAG - Disagi al traffico e code sull'Autostrada A1, nel Modenese, in seguito a un incidente avvenuto poco prima delle 9 all'altezza del chilometro 162, in direzione Milano. Il rovesciamento di camion - che ha bloccato in parte le corsie - ha generato una coda di 5 chilometri tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord. A quanto appreso l'autista del mezzo non avrebbe riportato ferite gravi nel sinistro.