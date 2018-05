Donadoni "Manca rosso a Rugani"

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Come commento le scelte dell'arbitro? Dico solo che c'era un giocatore della Juventus che rientrando all'intervallo si lamentava del rigore che ci hanno concesso e questo fa riflettere, anche perché al massimo eravamo noi a doverci lamentare della mancata espulsione di Rugani. E sul gol di Khedira c'è una spinta su Keita". A lamentarsi, ai microfoni di Premium, è il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, secondo il quale sul risultato pesano "le qualità tecniche dei bianconeri che hanno fatto la differenza nella ripresa, mentre noi abbiamo commesso degli errori. Pure sull'1 a 1 - prosegue - abbiamo avuto la palla per tornare in vantaggio, ma siamo stati imprecisi, a differenza dei nostri avversari: ci servirà da lezione per il futuro. Ora dobbiamo pensare a finire bene la stagione: abbiamo ancora due partite, tutto il resto verrà considerato più avanti". Ultima battuta su Douglas Costa, "uno di quei giocatori che determinano le partite, anche se a volte l'abbiamo mandato sul suo piede con troppa facilità".