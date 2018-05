Una denuncia per pezzo ricambio on line

(ANSA) - NUORO, 4 MAG - Aveva acquistato su un sito online un ricambio per la sua auto a prezzo concorrenziale, ma una volta effettuato il pagamento, 170 euro versati attraverso una carta prepagata, il "pezzo" non era arrivato.

Così un 45enne nuorese che aveva effettuato l'ordine ha denunciato il fatto ai Carabinieri della stazione di Nuoro, che dopo una serie di accertamenti mirati sono riusciti a risalire all'autore. Si tratta di un 60enne della Provincia di Ferrara che è stato denunciato per truffa.