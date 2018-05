Traffico droga dall'Albania, 7 arresti

(ANSA) - RIMINI, 4 MAG - E' in corso dalle prime ore dell'alba una'operazione della Compagnia Carabinieri di Riccione (Rimini), sotto la direzione della Dda di Bologna, nei confronti di un presunto gruppo criminale di albanesi, attivo nella riviera romagnola con un traffico internazionale di droga importata dall'Albania e commercializzata in Italia.

Sette le misure cautelari emesse nei confronti di indagati che avrebbero impiegato, come documentato nelle indagini, un piccolo aero per portare lo stupefacenti dalle coste albanesi.

Nel corso delle indagini sono state sequestrate rilevanti quantità di cocaina, marijuana e hascisc.