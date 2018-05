Scontro in motorino, muore postino

(ANSA) - COMACCHIO (FERRARA), 4 MAG - Vittima del lavoro e vittima della strada: è morto, mentre stava consegnando la posta in motorino, quando si è scontrato con un camion, Nicola Benetti, portalettere di 26 anni, in servizio all'ufficio postale di Comacchio (Ferrara).

L'incidente in mattinata poco dopo le 11, quando stava percorrendo la strada verso Porto Garibaldi. Il motorino si è scontrato con la fiancata del camion, a bordo del quale vi erano due operai. Il giovane, residente a Formignana (Ferrara), era uno studente-lavoratore. E' stato immediatamente soccorso, ma per lui non c'è stato nulla da fare.