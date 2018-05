Rissa tra detenuti in carcere a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAG - Due gruppi di 10-15 detenuti stranieri si sono affrontati in una grossa rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri nel carcere bolognese della Dozza, utilizzando per colpirsi anche piedi di tavoli e sgabelli. Ne dà notizia il sindacato Uilpa.

La rissa è stata sedata "grazie alla professionalità della Polizia Penitenziaria intervenuta prontamente nonostante il rischio reale in corso e molto personale è stato trattenuto in straordinario per poter assicurare gli invii in Pronto soccorso di alcuni detenuti partecipanti alla rissa", ha detto il segretario generale di Bologna del sindacato, Domenico Maldarizzi. "La questione sicurezza all'interno delle carceri va immediatamente rivista e affrontata al più presto prima che capiti l'irreparabile", ha aggiunto Maldarizzi secondo cui "lo Stato deve garantire l'incolumità dei propri servitori nonché la tutela della loro salute".