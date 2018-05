Mostra riscopre sacerdote e le sue carte

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAG - 'Riscoprire un sacerdote attraverso le sue carte': in occasione della 17/a Settimana della didattica in Archivio, martedì 8 maggio alle 15 sarà inaugurata alla Raccolta Lercaro (via Riva Reno 57, Bologna) una mostra documentaria curata dall'Archivio Arcivescovile di Bologna in collaborazione con la Fondazione Lercaro-Raccolta Lercaro. La mostra, realizzata insieme ad alcuni studenti del liceo 'Renzi' di Bologna nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, ha per protagonista monsignor Dante Della Casa, che fu segretario personale del card.Nasalli Rocca durante il suo trentennale episcopato bolognese.

Oltre alla biografia di mons.Della Casa, la mostra intende ricostruire lo speciale rapporto che legò questo sacerdote alla Madonna di San Luca, cara ai bolognesi. Inoltre, la parte finale dell'esposizione vuole cercare di introdurre il visitatore nel lavoro svolto in archivio dai ragazzi, che hanno dovuto confrontarsi con un mestiere poco noto, quello dell'archivista.