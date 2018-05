Leggi razziali,eventi e mostra a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAG - A 80 anni dalla loro emanazione, l'Archivio di Stato di Bologna presenta da sabato 5 maggio una mostra e un ciclo di eventi dedicati agli effetti delle leggi razziali nel bolognese, dal titolo 'La razza nemica. Teoria e pratica dell'antisemitismo fascista a Bologna'. Saranno messi in evidenza, oltre che l'apparato teorico che supportò la normativa antisemita, i provvedimenti adottati alla fine del conflitto per reintegrare e risarcire quanti ne furono colpiti.

Alla mostra, allestita nella sala Cencetti dell'Archivio di Stato e con documenti inediti tratti dai fondi di Prefettura, Questura e Provveditorato agli Studi per raccontare il dramma della persecuzione, sarà affiancato un programma di conferenze, visite e passeggiate guidate, in italiano e inglese. Il ciclo è realizzato in collaborazione con Il Chiostro dei Celestini.

Amici dell'Archivio di Stato di Bologna e Associazione Rabisch e col patrocinio di Comune, Comunità ebraica, Fondazione Memoria della Deportazione, Fondazione ex campo Fossoli.