Concerto Ghali il 27 ottobre a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAG - Ghali, nuova star della scena musicale italiana, rapper ma non solo, sarà in concerto il 27 ottobre a Bologna. Il nuovo tour partirà da Torino una settimana prima, il 20, e si concluderà il 13 novembre a Roma. Lo ha annunciato lo stesso cantante oggi sui social.

Ghali è uno degli artisti più seguiti in Italia, soprattutto dai giovanissimi, come raccontano alcuni numeri: le views dei suoi video su YouTube hanno superato i 450 milioni, dopo aver battuto tutti i record con 'Cara Italia', che in poche ore dall'uscita ha raggiunto il primo posto nella Top 200 charts di Spotify e 4.200.000 views su youtube in un solo giorno. 'Album', il suo primo album in studio, è il quinto più venduto nel 2017.

Il tour toccherà anche Firenze (25/10), Genova (26/10), Milano (29/10), Padova (2/11), Ancona (2/11), Bari (4/11), Napoli (8/11), Acireale (10/11).