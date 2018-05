Oro olimpico ospite camminata benefica

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAG - Avrà un ospite d'eccezione la camminata ludico-motoria di solidarietà 'Chi mangia sano corre lontano' in programma a Bologna sabato 12 maggio alle 16.

Venuste Nijongabo, oro olimpico nei 5.000 metri ad Atlanta nel 1996, sarà presente all'iniziativa di beneficienza aperta a tutti al Parco dei Giardini della Cà Bura in zona Arcoveggio. Organizzata da 'Ansabbio-il sogno di Dario C' (Associazione nazionale spettacolo a beneficio dei bambini in ospedale, il cui ricavato è interamente a loro destinato) assieme a Jus Bologna Runners, la manifestazione prevede oltre alla camminata non competitiva con percorsi di 3, 7 e 10 chilometri, anche la presentazione e premiazione dei vincitori del Concorso di disegno Scuole elementari Carducci, a cura di Giorgio Comaschi, e un punto di ristoro con specialità tipiche artigianali gestito dall'Associazione Panificatori di Bologna e provincia.