Incendio in un capannone nell'Imolese

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAG - Un vasto incendio ha distrutto un capannone a uso officina e ricovero di macchinari agricoli nelle campagne di Imola, nel Bolognese. Sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco (da Bologna, Imola, Medicina e Budrio) che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Il rogo, divampato durante la notte per cause accidentali, ha fatto crollare il tetto e parte delle pareti del capannone, in via Rondanina. All'interno c'erano tra le altre cose una decina di bombole contenenti gpl, ossigeno, azoto e acetilene. Per quest'ultima, vista la natura instabile del gas e il rischio di esplosione, i vigili del fuoco hanno dovuto creare una buca dove la bombola dovrà restare qualche giorno prima di essere rimossa. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa 8 ore durante l'intervento dei pompieri.