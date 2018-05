F1: Marchionne,ora Ferrari è fenomenale

(ANSA) - TORINO, 3 MAG - La vettura Ferrari di quest'anno in Formula 1 è "in una condizione fenomenale". Lo ha detto Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, nella conference call sui conti del primo trimestre. 'Siamo stati sfortunati', ha aggiunto a proposito dell'ultimo Gp. Marchionne ha definito la vettura "la più promettente da quando sono qui". "E' ancora più incoraggiante - ha osservato - l'impegno di entrambi i nostri piloti. Ci sono ancora sviluppi in corso che si vedranno più avanti nella stagione. E' importante che Ferrari torni vincitrice in Formula 1".