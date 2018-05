Ecco Silent city, opera lirica comunità

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAG - E' un esperimento unico in Italia, un'opera lirica di comunità: un'indagine artistica attorno al concetto di "silenzio" in relazione all'abitare un luogo. E' Silent city, presentato a Bologna, che rientra nel programma ufficiale di eventi di Matera 2019, capitale europea della cultura, coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 e dalla compagnia teatrale l'Albero. Per la creazione dell'opera collettiva, l'Albero ha scelto partner artistici di cui sposa la visione sull'arte e sulla musica. L'orchestra Senzaspine di Bologna, composta da musicisti under 35 e nota per il progetto di riqualificazione culturale 'Mercato Sonato', sarà l'anello di congiunzione tra due eccellenze culturali: il capoluogo emiliano, riconosciuto dall'Unesco città creativa della musica e la città di Matera.

L'altro partner produttivo sarà Opera Circus, compagnia inglese di performings arts, che a livello internazionale promuove, attraverso l'arte, i diritti umani.