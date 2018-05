Caprioli 'a passeggio', recuperati

(ANSA) - BOLOGNA, 3 MAG - Due caprioli che passeggiavano per Casalecchio di Reno, nel Bolognese, sono stati catturati e liberati dalla polizia Provinciale della Città metropolitana di Bologna. Gli animali vagavano all'interno di un parcheggio di via Fattori e la loro presenza è stata segnalata da alcuni cittadini ai Carabinieri Forestali. Gli agenti della polizia Provinciale sono intervenuti catturando i due esemplari, un maschio e una femmina, con alcune reti e senza l'utilizzo do narcotici. E' stato così possibile liberarli immediatamente sulle colline di Zola Predosa, a pochi chilometri di distanza. "La Città metropolitana - spiega una nota - sta mettendo a punto una serie di azioni con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente l'attività di salvaguardia della fauna selvatica, con l'istituzione di un'unità ad hoc che opererà in collaborazione con Carabinieri e Asl, iniziative formative sul campo e incontri didattici aperti alla cittadinanza".