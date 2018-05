A Parma migranti fanno vigilanti scuola

(ANSA) - PARMA, 3 MAG - Migranti impiegati come volontari per la vigilanza fuori dalle scuole. Succede a Parma, su iniziativa del Comune e l'iniziativa ha suscitato polemiche da parte del centrodestra. "I richiedenti asilo, in attesa della risposta dello Stato sulla loro situazione - replica il sindaco Federico Pizzarotti su Facebook -, cerchiamo di non lasciarli con le mani in mano. Si rendono utili alla società, ad esempio pulendo le strade o presidiando l'entrata o l'uscita dei bambini dalle scuole".

Nella città emiliana il servizio volontario era sempre stato fatto da Auser, ma negli ultimi tempi è stato necessario trovare altre risorse. E così, da qualche giorno, sono i ragazzi richiedenti asilo ad aiutare l'arrivo in classe degli alunni.

"La politica debole e capace solo di urlare li vorrebbe solo per le strade a spacciare, sporchi, cattivi ed emarginati per poi puntare il dito dicendo che sono sporchi, cattivi ed emarginati. La politica seria non cerca nemici ma soluzioni", ha detto Pizzarotti.