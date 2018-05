Tragedia Alpi, è di Parma 7/a vittima

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - E' di Parma la settima vittima della tragedia sulle Alpi Svizzere. Francesca Von Felten, 42 anni, è morta nel pomeriggio in un ospedale del Cantone Vallese.

Socia del Cai di Parma, la sua è una famiglia di imprenditori dell'agroalimentare. Appena saputa la notizia, alcuni amici hanno organizzato una veglia di preghiera in città. Il marito l'aveva raggiunta in Svizzera, lascia due figli.