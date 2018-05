'R' di Romagna minuscola, M5s attacca

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - La 'R' di Romagna minuscola nel logo di promozione storico turistica della Regione: l'hanno notata due consiglieri regionali M5s, Andrea Bertani e Raffaella Sensoli, che parlano di "un'evidente disparità grafica, e di conseguenza di trattamento e di importanza, tra Emilia e Romagna". Il marchio 'manifestazione storica in Emilia-Romagna' sarà presentato domani in commissione Cultura dell'Assemblea legislativa, che dovrà approvarlo.

"Il nuovo logo, che sarà utilizzato per riconoscere ufficialmente e pubblicizzare le manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna, contiene quello che speriamo sia soltanto un banale errore", dicono i consiglieri. "Visto che il progetto grafico ad oggi ha ricevuto l'ok anche dalla Giunta, assessore Corsini compreso, ci chiediamo come sia stato possibile non accorgersi di questa evidente stortura grafica impossibile da non notare anche quando si guarda distrattamente il nuovo marchio".