Maltempo: allerta per temporali in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - Allerta con codice giallo per temporali, su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. A emetterla è l'Agenzia regionale per la Protezione Civile. Nel dettaglio, spiega una nota, "la presenza di una depressione sul Mar Tirreno determinerà l'afflusso di correnti umide ed instabili provenienti dal Mar Adriatico. Si prevedono precipitazioni nella seconda parte della giornata di giovedì maggio associate a fenomeni temporaleschi localmente di forte intensità, che interesseranno dapprima la fascia costiera e le aree meridionali, per poi localizzarsi lungo l'asta del Po. I quantitativi potranno raggiungere localmente i 50 mm per l'intero evento".