Incidente nel Modenese,morti 2 uomini

(ANSA) - MODENA, 2 MAG - E' di due morti il bilancio di un'incidente stradale avvenuto questa mattina a Castelvetro, in provincia di Modena, all'incrocio tra le vie Sant'Eusebio e per Sassuolo. Le vittime sono due uomini, di 43 e 53 anni: sono il conducente di un furgone ed il conducente di un'automobile. Nello scontro sono stati coinvolti tre mezzi: oltre ai due già citati, anche un camion. Mentre una delle due vittime è morta sul colpo, la seconda durante il trasporto in ospedale. Ferita, in modo lieve, anche una terza persona: si tratta di un 46enne portato all'ospedale di Baggiovara. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118.