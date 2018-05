Gdf sequestra 600 prodotti a concerto

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - Centinaia di magliette e altro merchandising con il logo contraffatto dei Pink Floyd, per un valore commerciale di circa 10.000 euro, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Bologna nei controlli svolti in occasione dei quattro concerti che l'ex leader della band, Roger Waters, ha tenuto fra il 21 e il 25 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Sono oltre 600 i 'pezzi' sequestrati e 29 le persone denunciate per contraffazione. Nei guai sono finiti anche 9 venditori abusivi di alcolici, con il recupero di centinaia di bottiglie in vetro che erano state messe in vendita in violazione di una recente ordinanza del sindaco di Casalecchio.

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in collaborazione con la Siae, hanno inoltre sanzionato 4 'bagarini' sorpresi a vendere biglietti nei dintorni dell'Unipol Arena.