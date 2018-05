Dipinto di Tiziano nella galleria Bper

(ANSA) - MODENA, 2 MAG - Sarà inaugurata al pubblico venerdì 4 maggio, nei locali de 'La Galleria' di Bper Banca a Modena, l'esposizione temporanea di un dipinto di Tiziano Vecellio, 'Ritratto del comandante Gabriele Tadino', datato 1538, già nella collezione della Cassa di Risparmio di Ferrara.

Bper - spiega il presidente Pietro Ferrari - "prosegue l'impegno nell'ambito culturale, promuovendo e offrendo un'opera d'arte nota agli studiosi, ma non ancora conosciuta dal grande pubblico". La presentazione si inserisce nel progetto 'La Galleria. Collezione e Archivio Storico', che - dice Ferrari - è "riuscito a rafforzare ulteriormente il rapporto positivo che lega il nostro Istituto a Modena".

Orari di visita: 4-5-6 maggio e 11-12-13 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, e 19 maggio, per la Notte Bianca dei Musei, dalle 18 alle 24, con ingresso libero. L'esposizione è accompagnata da un apparato di studio a cura di Lucia Peruzzi, curatrice della mostra 'Uno scrigno per l'arte' in cui il dipinto si inserisce.