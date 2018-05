Bimbo di 3 anni si allontana dall'asilo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 MAG - La 'fuga' di un bambino di tre anni da una scuola materna di Bologna è durata qualche minuto, ma ha messo in apprensione una maestra e ha richiesto l'intervento della Polizia. Verso le 13 del 27 aprile il piccolo è stato visto camminare in strada, via Jacopo della Quercia, da solo, da un giovane nordafricano, che ha attirato l'attenzione di un altro passante, convinto che fosse suo figlio. Quando ha capito che il bambino si era perso, ha chiamato il 113: è arrivata una volante e poco dopo anche un'insegnante, molto preoccupata e uscita per cercare l'alunno, infine il genitore. Probabilmente il bimbo si è allontanato approfittando della confusione all'orario d'uscita, prima di potersi ricongiungere con il padre, quando genitori arrivano a prendere i figli e altri bambini restano a scuola. Il commissariato Bolognina-Pontevecchio ha fatto una segnalazione alla Procura e il fascicolo è sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini (fasce deboli) al momento come fatti non costituenti reato.