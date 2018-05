Abuso di alcol e droga, 20enne salvato

(ANSA) - RIMINI, 2 MAG - Un 20enne di Bologna - trovato in possesso di diverse dosi di Mdma - finito in ospedale per abuso di alcol e droga, salvato dai medici dell'Ospedale 'Infermi' di Rimini. Sette persone arrestate dalla Polizia di Stato, 5 denunciate, 150 grammi di stupefacente sequestrati. Questo il bilancio dei servizi della Polizia riminese conclusi all'alba del primo maggio, in occasione del Music Inside Festival, l'evento musicale del 29 e 30 aprile al Castel Sismondo, Teatro degli atti e Fiera con noti dj internazionali.

Gli uomini della Questura della città romagnola sono stati impegnati all'interno e all'esterno del complesso fieristico, in divisa e in abiti civili per la sicurezza di 5.000 spettatori in quella che è stata denominata operazione 'Moon-light'.

In arresto sono finiti tre giovani peruviani, tra i 21 e 19 anni, per borseggio e furto; altre 4 persone, invece per spaccio: si tratta sempre di giovani tra i 18 e i 25 anni, originari di Caserta, Teramo, Milano e Cosenza.