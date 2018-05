'Sbagliano' curva e vengono aggrediti

(ANSA) - BOLOGNA, 1 MAG - Un ragazzo e una ragazza di 28 e 24 anni, fidanzati, hanno denunciato alla Polizia di essere stati aggrediti da tifosi del Bologna, durante Bologna-Milan di domenica pomeriggio. Lo riferisce online Repubblica e la notizia trova conferme.

I due, poco esperti di partite di calcio, ma simpatizzanti per la squadra rossonera, avrebbero avuto l'idea di andare a vedere la partita, ma hanno 'sbagliato' settore, acquistando due biglietti per la 'curva Bulgarelli', dove trovano posto i sostenitori della squadra di casa. Pur non avendo esultato al gol del Milan, sarebbero stati presi di mira da alcuni tifosi, prima con insulti, poi sarebbero stati allontanati fisicamente fuori dalle gradinate con calci, schiaffi e spinti. A quel punto avrebbero chiesto aiuto alle forze dell'ordine e sono stati 'scortati' fuori dal Dall'Ara. Attraverso immagini, avrebbero poi indicato quattro persone tra gli aggressori, e presentato denuncia. Hanno avuto rispettivamente 15 e 10 giorni di prognosi.