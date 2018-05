Rugby, padre Rebecca,'fede non esaurita'

(ANSA) - CESENA, 1 MAG - "Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca". Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio.

Lo scontro di gioco è avvenuto durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, reggiana, ha battuto violentemente la nuca e, dopo essere stata soccorsa immediatamente sul campo da gioco, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale e operata. Le sue condizioni sono giudicate gravi. In tanti hanno espresso vicinanza al padre della giovane sul social network.