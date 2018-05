Rapinati dello smartphone, indagini

(ANSA) - BOLOGNA, 1 MAG - Due rapine per farsi consegnare smartphone dalle vittime sono state denunciate nei giorni scorsi in centro a Bologna alle forze dell'ordine.

Nel parco della Montagnola uno studente inglese di 18 anni, intorno a mezzanotte, è stato circondato e minacciato da una decina di giovani stranieri che si sono impossessati del suo telefono: l'episodio è stato denunciato alla Polizia. Anche la seconda rapina è stata segnalata in centro, verso le 3 di notte: un pachistano, regolare e con lavoro in Italia, è stato affrontato da due magrebini che prima lo hanno distratto con la scusa di chiedere una sigaretta e poi gli hanno puntato un coltello al torace, facendosi consegnare il cellulare.