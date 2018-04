Rientro in mare per tartaruga ferita

(ANSA) - RICCIONE (RIMINI), 30 APR - Rientro in mare, domani, per la tartaruga 'Pina' pescata accidentalmente a strascico lo scorso dicembre a Cesenatico, curata e recuperata dalla Fondazione Cetacea di Riccione grazie al progetto 'TartaLife', finanziato dalla Commissione Europea che ha come scopo la riduzione della mortalità delle tartarughe marine nella pesca professionale.

Il rilascio si terrà alle 11.30 sulla spiaggia libera di fronte al Centro Recupero di Cetacea e situata fra lo stabilimento balneare numero 44 e il 42. Questo è uno dei primi rilasci delle tartarughe 'adottate' da Riminibeach.it nell'ambito del progetto Saves the turtles, che supporta Fondazione nelle spese per le cure e l'alimentazione degli animali ricoverati.