Ravenna Jazz, Corea e Manhattan Transfer

(ANSA) - RAVENNA, 30 APR - Ravenna Jazz festeggia 45 anni e dal 4 al 13 maggio sceglie ancora il palco del Teatro Alighieri per nomi del calibro di Chick Corea e Manhattan Transfer, e big italiani come Fabrizio Bosso. Bosso e Paolo Silvestri Orchestra saranno protagonisti il 5 di un concerto dedicato a un altro mostro sacro della tromba, Dizzy Gillespie. Il 10 sarà la volta dei Manhattan Transfer, che con 50 anni di successi mondiali e milioni di dischi venduti sono entrati a pieno diritto nella Vocal Group Hall of Fame, grazie anche alla capacità di ibridare i generi più disparati, dal pop alla musica brasiliana, dal R&B allo swing.

Domenica 13 maggio concerto di Chick Corea, pianista, compositore e vincitore di oltre venti Grammy Awards, che ha impresso il proprio nome sulla stagione del jazz rock anni '70 continuando poi a dominare la scena internazionale. In cartellone, tra gli altri, il 7 'Pazzi di Jazz' Young Project (ospiti Paolo Fresu e Ambrogio Sparagna) e il 9, a Piangipane, Sarah Jane Morris e Antonio Forcione.