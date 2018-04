Cade su sentiero e si ferisce, soccorso

(ANSA) - BOLOGNA, 30 APR - E' inciampato e scivolato mentre scendeva da Croce Arcana a Fanano, sull'Appennino Modenese - dove i sentieri sono ancora parzialmente innevati - procurandosi alcune ferite: la più grave, quella provocata da un coltello da cucina che teneva nello zaino, da utilizzare per il pranzo, che ha perforato lo schienale dello zaino provocandogli anche una lesione alla schiena. Protagonista della vicenda, poco prima delle 13, un escursionista di 34 anni di Montemurlo, nel Pratese, salito i Appennino con la moglie e una coppia di amici.

L'uomo è stato raggiunto da una squadra di terra del Soccorso Alpino e trasportato a valle con una barella, per un percorso a piedi di circa 5 chilometri. Il 34enne è stato affidato all'ambulanza del 118 di Fanano, in sosta poco sopra il rifugio di Capanno Tassoni, che lo ha trasportato in paese dove attendeva l'elisoccorso di Pavullo con cui ha raggiunto l'ospedale di Baggiovara dove si trova ricoverato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.