Allontanata perché allatta, scuse Ateneo

(ANSA) - PARMA, 30 APR - L'Università di Parma farà "i doverosi accertamenti" sull'allontanamento dai locali dell'Ateneo di una madre che stava allattando, chiesto da una guardia giurata, si scusa con i genitori "vittime di questo deplorevole e spiacevole episodio" e "ribadisce e conferma la propria grande attenzione nei confronti dei diritti umani e sociali". Era stata la stessa coppia, medico e infermiera, a rendere nota la vicenda con una lettera alla Gazzetta di Parma, spiegando che per la guardia un'area universitaria "non era adatta a queste scene".

"L'allattamento al seno è il principale determinante di salute nei primi anni di vita: è doveroso da parte di ognuno, istituzioni in primis, promuoverlo e favorirlo, garantendo il diritto delle mamme di allattare liberamente", scrive l'Ateneo sul proprio sito, aggiungendo che è prevista la creazione all'Università di tre spazi "dove studentesse, dipendenti, ma anche le private cittadine che ne abbiano necessità, potranno allattare e accudire i propri bambini".